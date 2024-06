Paris : Arrivée en images du Président Bassirou Diomaye Faye au Quai d’Orsay

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait une entrée remarquée au Quai d’Orsay à Paris pour participer au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, ce jeudi 20 juin 2024.



Ce forum de grande envergure rassemble des chefs d'État, des experts en santé publique, des représentants d'organisations internationales et des innovateurs du secteur médical pour discuter des défis et opportunités liés à la souveraineté vaccinale mondiale.



Pour rappel, le Président Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Paris ce mercredi, répondant à une invitation conjointe de GAVI, l'Alliance du Vaccin, et de l'Union africaine.



À son arrivée à l'Aéroport de Paris-Orly, le Chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les autorités françaises et les officiels de l'ambassade du Sénégal en France.