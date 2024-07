Paris 2024 : Onze Athlètes Sénégalais pour Défendre les Couleurs Nationales aux Jeux Olympiques

Onze athlètes sénégalais représenteront le pays aux Jeux olympiques de Paris 2024, prévus du 26 juillet au 11 août, selon le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).



Ces athlètes proviennent de sept disciplines : athlétisme, judo, natation, canoë-kayak, taekwondo, escrime et tennis de table.



Lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020, le Sénégal avait été représenté par dix athlètes. Initialement prévue en 2020, la compétition avait eu lieu du 24 août au 5 septembre 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.



À Paris, comme à Tokyo, le Sénégal ne sera représenté dans aucun sport collectif.



L'athlétisme est la discipline la plus représentée avec trois athlètes qualifiés : Louis Francois Mendy (110 m haies), Cheikh Tidiane Diouf (400 m) et Saly Sarr (triple saut).



Le canoë-kayak et la natation comptent chacun deux athlètes qualifiés, tandis que les autres disciplines seront représentées par un seul athlète.



Depuis sa première participation aux Jeux Olympiques, le Sénégal a remporté une seule médaille grâce à Amadou Dia Ba, qui avait décroché l'argent en 1988 à Séoul, au 400 m haies.



**Liste des Athlètes Qualifiés pour Paris 2024 :**



- **Athlétisme :**

- Louis François Mendy (110 m haies)

- Cheikh Tidiane Diouf (400 m)

- Saly Sarr (triple saut)



- **Taekwondo :**

- Bocar Diop (-58 kg)



- **Canoë-kayak :**

- Combé Seck (Canoë Sprint)

- Yves Bourhis (Canoë Slalom)



- **Escrime :**

- Ndeye Bineta Diongue (Épée)



- **Natation :**

- Oumy Diop (100 m Papillon)

- Mathieu Sèye (100 m Nage Libre)



- **Tennis de Table :**

- Ibrahima Diaw (Individuel)



- **Judo :**

- Mbagnick Ndiaye (+100 kg)