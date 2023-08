PROMOGED : 20 points de collectes d’ordures seront installés dans des quartiers des trois communes de Thiès

« Nous sommes dans la première phase qui livrera 63 points de rassemblement standardisés dans la région de Thiès, dont 20 dans le département de Thiès», a déclaré Ibrahima Diagne, directeur général de Promoged après avoir visité quelques points de collecte disséminés dans plusieurs quartiers des trois communes de Thiès. Sur les 20 sites, les travaux sont réalisés à plus de 50%. Selon Ibrahima Diagne, chaque site d’implantation va générer 3 emplois. Il a rappelé que la construction de ces points de collecte des ordures s'inscrit dans un vaste chantier de plus de 250 points de collecte standardisés dans 7 régions d'intervention du projet au Sénégal. Contrairement aux années passées, les Sénégalais n'ont plus la honte de travailler dans ce domaine qui veille à la propreté et procède à la valorisation des matières premières. Ainsi, plus de 30 000 personnes travaillent aujourd'hui chez PROMOGED, parmi lesquels des diplômés et de jeunes cadres. À Thiès, plus de 200 emplois ont été créés depuis le début du projet. L'accompagnement et l'encadrement des charretiers feront également partie du programme visant à impliquer tous les acteurs actifs dans le domaine des déchets et du recyclage des déchets et matières premières. Ibrahima Diagne reconnaît cependant qu'il y a un important travail de sensibilisation à faire pour que les gens s'approprient ces points de collecte des ordures. « Ce qui reste à faire, c'est de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent en faire bon usage. C'est pourquoi, dans la démarche, nous avons organisé des forums de quartier pour expliquer aux populations nos ambitions et aussi s'enquérir de leurs attentes », a-t-il indiqué. « Le projet visant à promouvoir la gestion intégrée et la non-présentation des déchets solides au Sénégal est mis en œuvre par l'État du Sénégal avec le soutien financier et technique de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement et de l'Agence espagnole de coopération internationale au développement et de l'Union européenne. Banque d'investissement», informe le directeur du projet.