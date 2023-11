PDS Thies: La Fédération Urbaine avec son SG Mor Diouf collecte un lot de 3.830 parrains

Le président du bureau fédéral du Parti démocratique sénégalais à Thiès, Mor Diouf, après un moment de collecte de parrainages, a procédé, ce mardi, à la remise d'un lot de 3.830 parrains collectés dans les trois communes de la ville de Thiès.C'est pour lui une avancée pour soutenir la candidature de Karim, qu'il considère comme le candidat du Parti démocratique sénégalais. Mor Diouf invite ses collaborateurs à poursuivre le travail de terrain déjà commencé.Poursuivant son discours, le leader politique a salué l'effort incontestable de ses militants, collaborateurs et sympathisants et les a exhortés à s'impliquer davantage dans la transformation de ces sponsors en suffrages exprimés.Revenant sur certains problèmes, Le Représentant de Karim Wade a déploré le manque de formulaires de parrainage qui a entraîné un retard dans les travaux. Mor Diouf a également remercié tous les membres des militants et sympathisants de l'UJTL.

Mor Diouf a adressé ses remerciements les plus sincères à tous les membres, militants et sympathisants de l'Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales (UJTL) pour leur dévouement et leur travail acharné. Il a souligné que leur contribution était essentielle à la réussite de cette entreprise démocratique.



Un Avenir Prometteur



Avec cette mobilisation réussie, la Fédération Urbaine de Thiès, sous la houlette de Mor Diouf, se positionne comme un acteur clé dans le paysage politique sénégalais, prête à relever les défis futurs et à soutenir avec vigueur la candidature de Karim Wade.