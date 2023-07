Ouverture de la session extraordinaire à l'assemblée nationale : Sans la présence de Birame Souley Diop, les députés menacent de perturber...

Ce lundi, les députés sont Convoquée en urgence. L'assemblée nationale sera en plénière ce pour l’ouverture de la session extraordinaire. Mais, cette ouverture se fera sans le président du groupe parlementaire de l’opposition, «Yéwwi Askan Wi», Birame Souleye Diop, arrêté et placé sous mandat de dépôt pour «offense au chef de l’État» et «actes de nature à compromettre la paix publique». LE journal Source A , dans sa livraison de ce lundi, annonce que ses camarades membres de l'opposition ne comptent pas rester les bras croisés face à cette situation. Selon le journal, Guy Marius Sagna et Cie envisagent de perturber la séance pour exiger la libération de leur collègue.