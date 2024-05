Opération nocturne de la police : 669 interpellations pour lutter contre la délinquance

Dans le cadre de sa mission de lutte contre la délinquance et la criminalité, la police a organisé une vaste opération de sécurisation à travers tout le pays, sous la supervision de la Direction de la sécurité publique.



Plus de 800 agents, en uniforme et en civil, ont été mobilisés dans les zones considérées comme criminogènes, de 21 heures à 6 heures du matin, lors de la nuit du mercredi au jeudi.



Cette opération a conduit à l'interpellation de 669 individus, selon des informations obtenues par Seneweb. Parmi eux, 352 personnes ont été arrêtées pour vérification d'identité, 98 pour ivresse publique et manifeste, 32 pour enquête en cours, 13 pour vol, sept pour vagabondage, trois pour tentative de vol, et ainsi de suite.



Les motifs des interpellations vont de la détention d'armes blanches à l'usage de drogues en passant par les vols en réunion et les coups et blessures volontaires.



Cette opération d'envergure démontre l'engagement des forces de l'ordre à maintenir la sécurité publique et à lutter contre la criminalité dans toutes ses formes.