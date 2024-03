Opération de la gendarmerie à Joal : 19 interpellations et saisie de 47 bidons de carburant

Une politique de prévention efficace a conduit à des résultats probants à Joal. C'est dans ce contexte que les forces de la Légion de gendarmerie de Thiès, sous le commandement du lieutenant-colonel Alioune Diop, ont procédé à une importante saisie de carburant et à l'interpellation de 19 individus, dont 8 migrants, selon les informations obtenues par Seneweb de la Divcom.



Face à une augmentation des départs de candidats à l'émigration irrégulière, la Gendarmerie nationale a intensifié ses opérations le long du littoral et sur l'ensemble du territoire national.



La brigade territoriale de Joal, renforcée par l'escadron de surveillance et d'intervention de Sandiara, a mené une opération de sécurisation dans la nuit du 04 au 05 mars, de 22h à 06h du matin.



Les patrouilles ont couvert le quai de pêche de Joal, les quartiers Caritas, Khelcom, Ndoubab, Santhie 1, 2 et 3, ainsi que la plage entre Nanor et Ngazobil.



Le bilan de cette opération se traduit par la saisie de 47 bidons de 20 litres de carburant hors-bord et l'interpellation de 19 individus, dont 8 candidats à l'émigration clandestine. Les opérations de sécurité se poursuivent, a affirmé le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Divcom.