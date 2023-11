Octobre rose : Maodo Malick Mbaye offre une journée de consultation gratuite du cancer du sein et du col de l'utérus aux femmes de Cité Lamy

Le leader du mouvement Geum sa bop, Maodo Malick Mbaye, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, a offert ce mois d'octobre une journée de dépistage gratuit aux femmes de cité Lamy. En présence de spécialistes et de « Bajenou gox », les femmes ont eu l'occasion de discuter avec elles pour une meilleure prévention de ces maladies qui continuent de faire des ravages. Maodo Malick Mbaye, l'initiateur de cette journée, veut soutenir les femmes dans la lutte. Il ne s’agit plus seulement de parler mais d’agir et de faire face à ces maladies qui tuent les femmes. "Octobre rose n'est plus un simple slogan", a-t-il déclaré en parlant de la campagne de communication annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Causé par un virus appelé virus du papillome humain, qui en est le facteur principal, le cancer du col de l'utérus "peut persister 15 ans avant l'apparition d'une légion précancéreuse et 10 ans avant l'apparition d'une légion cancéreuse", selon la présidente des sages femmes, qui invite les femmes à se faire dépister dès l'âge de 35 ans. Elle assure que grâce à la prévention, cette maladie pourra être éradiquée au Sénégal.