Octobre Rose à la NSTS de Thiès : Le DG Ibrahima Macodou Fall Soutient la Santé de ses Employées en Collaboration avec la LISCA

Thiès, Sénégal, le 21 octobre 2023 - Ibrahima Macodou Fall, directeur général de la Nouvelle Société Textile Sénégalaise (NSTS) de Thiès, a lancé ce Samedi une initiative louable en collaboration avec la LISCA (Ligue Sénégalaise contre le Cancer) pour marquer le mois d'octobre en tant que mois de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein au sein de l'entreprise.



Le mois d'octobre est mondialement connu sous le nom d'Octobre Rose, dédié à la sensibilisation au cancer du sein, et cette année, la NSTS de Thiès s'engage de manière proactive dans cette noble cause. Ibrahima Macodou Fall, conscient de l'importance cruciale du dépistage précoce, a mis en place une équipe de médecins et de professionnels de la santé pour offrir des séances de dépistage gratuites aux employées de l'entreprise.



Cette initiative a été lancée en partenariat avec la LISCA, une organisation respectée au Sénégal dans la lutte contre le cancer. La LISCA apporte son expertise médicale précieuse pour garantir des dépistages de qualité et prodiguer des conseils appropriés aux employées de la NSTS.



Ibrahima Macodou Fall a exprimé son engagement envers la santé et le bien-être de ses employées en déclarant : "Nous sommes fiers de nous associer à la LISCA pour sensibiliser nos employées au cancer du sein. La santé de nos collaboratrices est une priorité, et nous croyons fermement que la prévention et le dépistage précoce peuvent sauver des vies."



La campagne a été chaleureusement accueillie par les employées de la NSTS, qui apprécient l'attention portée à leur santé et à leur bien-être. Certaines ont déjà bénéficié des séances de dépistage et ont souligné l'importance de telles initiatives pour la communauté.



La LISCA s'est félicitée de cette collaboration avec la NSTS et encourage d'autres entreprises à suivre cet exemple en contribuant à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein au Sénégal.



Cette initiative à la NSTS de Thiès souligne l'impact positif que des actions locales peuvent avoir dans la lutte contre le cancer du sein. Elle rappelle également que la sensibilisation et le dépistage sont des armes puissantes pour combattre cette maladie grave.



En cette période d'Octobre Rose, Ibrahima Macodou Fall et la LISCA nous rappellent que la prévention et la sensibilisation sont essentielles pour sauver des vies, et que la santé de la communauté doit être une priorité pour tous.