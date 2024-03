Nouveau massacre signalé dans la province de la Komondjari au Burkina Faso

Des informations rapportées par RFI révèlent qu'un nouveau massacre a eu lieu dans la commune de Gayéri, située dans la province de la Komondjari à l'est du Burkina Faso. Les villages de Bibgou et Soualimou ont été le théâtre de ces violences, où plusieurs vidéos montrent des corps sans vie étendus au sol, dont des hommes, des femmes et des enfants. Les circonstances exactes de ces atrocités restent floues, certains évoquant la responsabilité de groupes armés tandis que d'autres accusent les forces de sécurité, notamment le nouveau Bataillon d'intervention rapide (BIR) créé récemment. Les survivants se réfugient à Fada N'gourma, chef-lieu de la province voisine, tandis que la situation sécuritaire demeure préoccupante dans plusieurs régions du Burkina Faso, en particulier dans le nord-Sahel, le Centre-Nord, le Nord et la Boucle du Mouhoun, ainsi que dans la région de l'Est.