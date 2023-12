Ngoundiane: 80 femmes formées pour la transformation de céréales locales, fruits et légumes

Sur initiative du Forum civil et ses partenaires et le Service régional du commerce, 80 ( 40 en fruits et légumes et 40 en produits céréaliers) Femmes des collectivités minières (FCM) de la commune de Ngoundiane ont reçu une formation en céréales locales et transformation fruits et légumes. Les bénéficiaires sont issues des villages de ladite commune. Cette activité entre dans le cadre du Programme pour la Transparence et la Redevabilité dans le secteur extractif au Sénégal ( TRACES). Selon le coordonnateur du Forum civil Sénégal, Birahim Seck le maire Mbaye Dione a mis à la disposition des formateurs une importante logistique adéquate par rapport aux attentes de cette session de renforcement de capacités des femmes leaders de cette localité. Par la même occasion, il a remercié l'édile de la commune qui a pris l'engagement d'accompagner la gent féminine. La cérémonie de remise d'attestations était également une occasion pour ces femmes d'exposer le fruit de leurs activités pratiques au profit du grand public. Pour rappel, le premier magistrat de la commune de Ngoundiane, Mbaye Dione veut faire la promotion du consommer local de façon à atteindre l'autosuffisance locale.