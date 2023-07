Ngoundiane: 37 élèves primés lors de la Fête de l'excellence

Les récompenses composées de cahiers, de stylos, de livres, entre autres, ont été remises aux 37 élèves issus des écoles élémentaires de la commune, du moyen secondaire et des écoles Al Azhar, qui se sont distingués par leurs performances au cours de l'année scolaire.



La Fête de l'excellence a porté sur le thème de "L'excellence à l'école", avec l'intervenant panéliste Saourou Sène, Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall. L'édition de cette année ( la première) qui a eu comme parrain Mouhamed Moustapha Diagne, Directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Education nationale, s'est déroulée à la Maison des jeunes et de la Francophonie.



"Nous sommes intimement persuadés que l'éducation est le pilier de tout progrès durable", a fait savoir Moussa Gning, président du mouvement "And defar" Ngoundiane, lors de son allocution. Par la même occasion, l'initiateur de cette activité didactique a encouragé les élèves qui ont été primés à travers leurs résultats.



"Chers élèves, frères et soeurs, vos résultats sont la preuve tangible de votre détermination, de votre travail acharné et de votre dévouement envers vos études", dit - il, avant de rappeler le sens de l'enseignement religieux dans cette contrée du département de Thiès: "Le mouvement and defar accorde une importance capitale à l'enseignement religieux qui est un intrant de qualité qui promeut nos valeurs sociales et culturelles", laisse - t - il entendre lors de sa prise de parole.



Entre outre, cet enseignant de Lettres au Lycée de Porokhane n'a pas manqué de souligner les préoccupations majeures des populations de la commune liées à la réfection de l'axe Séwekhaye - Ngoundiane - Diack et la problématique de l'eau dans cette zone géographique qui regorge d'énormes ressources socio - économiques. Pour le parrain Mouhamed Moustapha Diagne, "cette activité d'émulation va participer à redynamiser la concurrence saine entre les élèves".



Il a encouragé les initiateurs de cette Fête de l'excellence. Quant au conférencier, Saourou Sène, il est revenu sur l'importance du thème et les conditions qui créent l'atmosphère vers l'excellence. En plus, il a magnifié les résultats obtenus par la commune de Ngoundiane lors de l'examen du Baccalauréat session 2023.



Pour rappel, les élèves du Clap du lycée El Hadji Ousmane Gning ( Club de littérature d'art et de philosophie) ont offert une brillante prestation. Les autorités municipales, éducatives ont pris part à cette cérémonie riche en son et en couleur.