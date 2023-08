Nécrologie: Rappelé à Dieu avant hier lundi, Aldiouma Coulibaly est enterré dans sa ville natale à Saint Louis

Selon les informations du journal Stades, rappelé à Dieu lundi dernier, Aldiouma Coulibaly, ancien gardien de but et capitaine de Stade de Mbour, a eu droit à un bel hommage à sa levée du corps dans la capitale de la Petite Côte.



Aldiouma Coulibaly a marqué de son empreinte, son passage au Stade de Mbour de 2009 à 2021, en provenance de la Linguère de Saint - Louis, informe la même source.



Au cours de son passage dans cette équipe, il a remporté la Coupe de la Ligue en 2017. Après la prière mortuaire à la mosquée de Cheikh Diouf de Mbour, son corps a été acheminé dans sa ville natale, à Saint - Louis où il repose désormais pour l'éternité.



Thiès info présente ses sincères condoléances au monde sportif, à la communauté sportive sénégalaise, à sa famille et à toutes les populations de la région de Thiès.



Malick Sarr Gueye et Julbert Mendy