Nécrologie: Rappel à Dieu de Serigne Mame Ousmane Sy fils cadet de Mame Dabakh

Tivavoune en deuil. Serigne Mame Ousmane Sy, fils de cadet d’El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh n’est plus ! Son décès est survenu ce jeudi 21 mars 2024 à Dakar, a appris Thiès info. « Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif General des Tidianes, Serigne Maodo Sy Dabakh et toute la famille de Seydil Hadj Malick Sy (rta), ont le regret de vous annoncer le rappel à Dieu de Serigne Mame Ousmane Sy ibn El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh (rta) », lit-on dans une note de nos confrères de Asfiyahi.org. Thiès e s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à toute la famille religieuse de Tivaouane.