Nécrologie: Décès de l'actrice comédienne Daba Soumarè

Le monde du théâtre est en deuil. L'artiste comédienne Daba Soumaré vient de rendre l’âme, ce mercredi 10 janvier 2024 à Zac Mbao. À l’heure actuelle, le corps de la défunte a été acheminé à la morgue de la mosquée de son quartier. Daba Soumaré était la présentatrice de l’émission Femme africaine moderne (FAM) sur la 2STV. Révélée par la troupe Diankhen de Thiès, Daba Soumaré avait fini de faire son trou, allant de succès en succès, sur les planches et autres téléfilms, Marodi etc. La rédaction de Thiès info présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et prie pour le repos de son âme.