Nécrologie: Décès de Serigne Gallas Sindidi Mbacké, fils aîné de Serigne Abdou Karim Mbacké

La communauté mouride, et plus spécifiquement Serigne Abdou Karim Mbacké, est plongée dans le deuil suite au rappel à Dieu de Serigne Gallas Sindidi Mbacké, fils aîné de Serigne Abdou Karim Mbacké ibn Serigne Fallou Mbacké. L’annonce de son décès a été faite il y a quelques minutes, laissant la communauté en état de choc et de tristesse. Serigne Gallas Sindidi Mbacké, une figure respectée au sein de la communauté mouride, était connu pour sa piété et son engagement envers les enseignements de la confrérie. La rédaction de Thiès info présente ses condoléances à toute la communauté mouride