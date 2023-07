Nécrologie : Décès de El Hadji Moustapha Gaye grand frère de Imam Idrissa Gaye

C’est une triste nouvelle pour la Oummah Islamique du Sénégal particulièrement à Thiès. El Hadji Moustapha Gaye , premier fils de El Hadji khalifa Gaye plus connu sur le nom de cherif Moustapha , a été rappelé à Dieu ce vendredi au Maroc. El Hadji Moustapha Gaye était Un grand homme de Dieu, fervent Talibé Sheikh, un fidèle serviteur de Dieu, éducateur. Beaucoup de personnes l'ont connu à travers ses connaissances de la Tarikha Tijaniya et les voyages qu'il effectuait régulièrement auprès de son guide Cheikh Ahmed Tidiane Cherif , à Moroc où il a rendu l'âme. Le groupe Thiès info présente ses condoléances à toute la famille de El Hadji khalifa Gaye . La levée du corps et l’enterrement seront communiqués prochainement.