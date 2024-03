Ndiassane : Le boucher risque six mois ferme pour vol d'une brebis

Un fait insolite défraie la chronique à Ndiassane, dans le département de Tivaouane. Il s'agit d'un ancien militaire qui s'est transformé en boucher qui a risqué six mois ferme pour vol et recel d'une brebis. Les faits se sont déroulés mercredi 21 février 2024. A. Dia débarque au garage "clando" de Ndiassane avec une brebis. Celle - ci avait l'air épuisée lorsque son supposé propriétaire a demandé à un conducteur de moto taxi "Jakarta", de le conduire à Tivaouane, rapporte le Soleil.



En effet, intéressé par le ruminant, A. Diop lui a demandé s'il était à vendre. Il a refusé catégoriquement . Le conducteur de moto taxi "Jakarta" commence à mener des soupçons sur son client. Quelques instants, il a accepté la proposition de A. Diop.



L'acheteur et deux individus demandent à A. Dia de leur fournir une preuve qui atteste qu' il avait acheté la brebis. quelques secondes après une vive altercation s'en est suivie. Finalement le présumé voleur a été arrêté et conduit à la gendarmerie. Devant la barre du tribunal de Tivaouane, il a déclaré avoir acheté la brebis chez un certain Bilal moyennant à 55 000 F Cfa. Au terme des débats d'audience, , l'affaire est mise en délibéré au 6 mars prochain.