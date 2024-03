Ndiaga Diaw raconte les conseils de Abdoulaye Wade à Bassirou Diomaye Faye

Revenant sur l'entretien entre l'ancien prèsident Abdoulaye Wade et Bassirou Diomaye Faye, Ndiaga raconte les conseils du Pape du Sopi à Diomaye: «Si Dieu te donne la victoire, ne t’acharne sur personne, fais preuve de tolérance envers tous et cultives la paix car tu es l’espoir non pas d’un camp, mais de tout le Sénégal.