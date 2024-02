Montée de l'insécurité à Thiès: Un présumé voleur de moto "Jarkata" arrêté au quartier Dixième

Les agressions et vols à l'arrachée sont devenus monnaie courante dans la ville de Thiès, précisément au quartier Dixième aux alentours de la zone industrielle. Les habitants de ce quartier de la cité du rail réputé calme, ne dorment plus du sommeil du juste. Un jeune homme résidant dans le même quartier a été arrêté, samedi soir vers les coups 17 heures, après avoir agressé un conducteur de moto "Jakarta" , il a pris la poudre d'escampette. Se sentant en danger, il a laissé la moto sur la route. Quelques minutes après, il s'en est suivi une course poursuite qui l'a conduit à hauteur de la zone industrielle. Arrivé dans une maison, il a été arrêté dans une chambre avant de le conduire au Commissariat central pour les besoins d'une enquête. Inquiètes, les populations demandent l'aide des forces de sécurité afin qu'elles puissent tranquillement vaquer à leurs occupations et mener avec quiétude leurs activités professionnelles dans leurs ateliers. A cette occasion, les témoins racontent ce film spectaculaire qui s'est déroulait dans ledit quartier….