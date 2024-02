Mont Rolland : Antoine Mbengue remet un chèque de 50 millions de F Cfa aux groupements de femmes

Le Ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aériens, Antoine Mbengue, a procédé, dimanche dernier, à la remise officielle d'un chèque de 50 millions de F Cfa destiné aux groupements de femmes de la commune de Mont Rolland, dans le département de Tivaouane. En effet, l'administrateur du Fongip, Néné Fatoumata Tall, les autorités locales et celles du commandement territorial ont pris part à cette cérémonie. Le Pamecas va exécuter ce financement et garanti par le Fonds de garantie des investissements prioritaires ( Fongip). Ces femmes bénéficiaires de ce financement s'activent dans les activités génératrices de revenus.