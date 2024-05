Mission de stabilisation en Guinée-Bissau : 153 soldats sénégalais dépêchés après un coup d'État manqué

Un groupe de 153 soldats sénégalais sera envoyé en Guinée-Bissau le 18 mai afin de contribuer à la stabilisation du pays après un coup d'État avorté. Cette initiative, placée sous le commandement du colonel Mamadou Diagne Ndoye, fait partie de la réponse de la CEDEAO à la tentative de coup d'État du 1er février contre le président Umaro Sissoko Emballo. Le contingent, comprenant six femmes, participera principalement à des patrouilles conjointes pour assurer la sécurité des civils et des sites stratégiques du pays.



Le départ de cette unité a été marqué par une cérémonie où le général Souleymane Kandé, chef d'État-major de l'Armée de terre, a remis le drapeau national au colonel Ndoye. Les "Diambars", composés d'un état-major et de sections motorisées, joueront un rôle crucial dans la protection du palais présidentiel et d'autres sites vitaux, contribuant ainsi à la stabilisation de la Guinée-Bissau.