Mise en Place du Comité Electoral du PDS à Thiès avec Mor Diouf

Thiès, Sénégal - Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a franchi une étape cruciale dans sa préparation pour les élections présidentielles de 2024 avec la mise en place de son comité électoral à Thiès. Sous la houlette de Mor Diouf, la section communale de Thiès Ouest a vu l'installation de ce comité, marquant une avancée significative dans la stratégie électorale du parti.

L'événement, couvert par Thiesinfo TV, a mis en lumière l'engagement et la détermination du PDS à soutenir son candidat, Karim Wade, pour l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Le comité, formé conformément à la circulaire du 22 décembre 2023, vise à structurer et à dynamiser les efforts du parti au niveau local et national, ainsi que dans la diaspora.



La réunion a été marquée par une forte mobilisation des militants, des sympathisants et des figures importantes du parti. La présence de personnalités telles que le doyen d'âge Monsieur Sidia Ndiaye, qui a présidé la séance, et d'autres responsables influents, a souligné l'importance de l'événement. Bien que le capitaine R ait été absent pour cause d'empêchement, sa présence était symboliquement importante.



Le processus d'adoption du bureau du comité a été caractérisé par une discussion ouverte, avec plusieurs points de vue et amendements pris en compte, avant son adoption à l'unanimité et par acclamation. Cette approche participative reflète l'esprit démocratique au sein du PDS et sa volonté de rassembler toutes les voix en vue des prochaines échéances électorales.



Mor Diouf, en tant que coordinateur du comité, a souligné l'importance de l'unité et de la mobilisation derrière Karim Wade. Il a appelé à la réconciliation au sein du parti, invitant les membres à dépasser les frustrations et les malentendus pour se concentrer sur l'objectif commun : la victoire de Karim Wade à la présidence.



L'appel à la solidarité et à l'engagement a été un thème central de la réunion, avec un accent particulier sur l'importance de rallier tous les Sénégalais autour de la vision du PDS. Mor Diouf a exhorté les militants et sympathisants à se joindre à l'effort collectif pour assurer le succès de leur candidat, présenté comme la solution et l'espoir pour le peuple sénégalais.



Alors que le PDS se prépare pour les élections présidentielles de 2024, cet événement à Thiès marque un moment clé dans sa campagne, démontrant son engagement à mobiliser ses bases et à présenter une alternative solide pour l'avenir du Sénégal.