Médina : Pour une histoire de cigarettes,S. O. Ndour tue son ami

Un drame s'est produit à Médine dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. C'est l'histoire d'un homme qui a poignardé son ami deux fois. Selon l'observateur qui a donné l'information, vers 3 heures du matin, rapporte le journal, S. Dial s'est levé et a décidé de se rendre au magasin pour acheter des cigarettes. Son ami, ivre, s'y oppose. S. O. Ndour lui aurait dit de rester assis et d'attendre qu'ils finissent la bouteille avant d'aller au magasin. S. Dial refuse. Soudain, le ton monta. Les deux amis passèrent à l'étape suivante. C'est ainsi que S. O. Ndour s'est armé d'un couteau de cuisine et a poignardé à deux reprises S. Dial, qui s'est effondré, baigné dans son sang. Quelques minutes plus tard les voisins alertent les éléments du commissariat du 4ème arrondissement de la Médina qui interpellent aussitôt S. O. Ndour. Selon l'observateur, ce dernier sera placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires (CBV). Mais l'irréparable s'est produit. S.Dial a finalement succombé à ses blessures après avoir été évacué par les pompiers. La police a ouvert une enquête.