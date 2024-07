Me Augustin Senghor : « Nous allons proposer une prolongation de 18 mois du contrat d’Aliou Cissé »

Me Augustin Senghor a annoncé que le Comité exécutif envisage de proposer une prolongation de 18 mois du contrat d’Aliou Cissé afin de couvrir la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Cette décision fait suite au report de la CAN à décembre prochain. Invité de l’émission Galaxie Sports lundi dernier, le président de la Fédération Sénégalaise de Football a expliqué : « Initialement, nous avions prévu de prolonger son contrat d’un an pour inclure la prochaine CAN. Cependant, les imprévus de programmation de la CAF, instance à laquelle j’appartiens, ont conduit au report de la CAN en décembre. Nous envisageons donc de lui proposer une prolongation de 18 mois qui couvrirait la prochaine CAN. Nous pensons qu’il pourra nous mener à la victoire avec cette génération de joueurs », a-t-il déclaré dans une vidéo exploitée par Senego.



Il a ajouté : « c’est l’État qui prend en charge le salaire de l’entraîneur. Donc il a son mot à dire mais je pense qu’ils nous suivront dans celà parce que, déjà, on joue en septembre et le contrat finit en fin août ce sera difficile d’aller vers autre chose »