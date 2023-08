Mbeuleukhé: Une dame âgée d'une trentaine d'années jette son bébé dans un puits

À Mbeuleukhé, une commune située dans le département de Linguère,les habitants sont dans l'émoi et la consternation. Car, une jeune dame , âgée d'une trentaine d'années,du nom de Mère Ndiaye Sall a jeté son bébé de six mois dans un puits abandonné. C'est hier mercredi vers dix sept heures que le drame s'est produit. Le corps sans vie du bébé a été repêché par les populations et déposé au poste de santé de Mbeuleukhé. D'après les premières informations données par une source bien renseignée, la jeune dame ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Elle est entre les mains des éléments de la brigade de gendarmerie de Yang-Yang . L'enquête est en cours