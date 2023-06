Abdoulaye Dièye, le Directeur Général de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), a assisté à la dixième édition de la foire organisée par le Réseau des Éleveurs Intensif de Thiès (REIT). Passionné par l'élevage, M. Dièye a souligné l'importance de ce secteur pour le développement du Sénégal, notamment grâce à l'amélioration des races.



L'événement s'est déroulé dans un contexte national tendu, avec des manifestations à travers le pays qui ont entraîné des pertes tragiques de vies humaines. Malgré cela, M. Dièye a noté que la ville de Thiès avait évité ces tensions, un fait qu'il a loué comme preuve de maturité de la part des Thiessois.



"Les Thiessois ont montré qu'ils ont la maturité. C'est un acte que toutes les régions du Sénégal doivent copier. Il y a d'autres manières de montrer sa colère sans autant s'adonner à la violence," a déclaré M. Dièye.





Le DG de l'AIBD est connu pour sa sagesse et son esprit de pacification. Sa position lors de la foire l'a encore démontré, alors qu'il a appelé à un dialogue national pour résoudre les tensions en cours. "Pour que ces tensions cessent une bonne fois pour toute, le parrain de la foire pense qu'aller au dialogue national est le moyen le plus rapide," a-t-il déclaré. M. Dièye a aussi rappelé que le président Macky Sall avait ouvert ses portes pour le dialogue, invitant tout le monde à participer à la construction d'un Sénégal en paix.



La présence d'Abdoulaye Dièye à la foire, son engagement envers le secteur de l'élevage et sa capacité à aborder des sujets difficiles avec sagesse et respect démontrent les qualités d'un leader qui prône le dialogue et l'unité. Ces qualités ont permis à M. Dièye de contribuer efficacement à la prospérité de l'AIBD et, par extension, du Sénégal.



Dans un climat de tensions, l'appel au dialogue national de M. Dièye est plus que nécessaire. Ses paroles inspirent l'espoir d'un futur Sénégalais uni et prospère, où les différends sont résolus grâce au dialogue et non à la violence.