Manifestation à Saint Louis : un mort noté à l'université Gaston Berger

Les affrontements notés hier dans plusieurs localités du Sénégal ont fait un mort. Selon la Tfm qui a confirmé la nouvelle, il s’agit d’un étudiant de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qui prenait part aux manifestations ». Atteint par balle, il a été évacué à l’hôpital régional de Saint-Louis où il a succombé à ses blessures. Alpha Yoro Tounkara était un étudiant en deuxième année de licence de géographie. "Il était non seulement un brillant étudiant, mais aussi un camarade aimé et respecté. Sa présence chaleureuse et son enthousiasme contagieux manqueront à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître", écrit Cheikh Ahmadou Bamba Diouf, président du club de géographie de l'université Gaston Berger, où le jeune homme étudiait.