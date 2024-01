Mamadou Thiaw célèbre la Jeunesse de Tassète : Une Finale Triomphante Sous l'Égide d'un Leadership Visionnaire

Tassète, Sénégal - Dans une ambiance festive et empreinte de fierté, le Maire de Tassète, Mamadou Thiaw, a exprimé sa grande satisfaction lors de la célébration dédiée à la jeunesse de la commune. Cette journée, marquée par une victoire sportive emblématique de l'ASC Renaissance de Tassète, a été l'occasion de souligner les réalisations et les projets futurs de la municipalité en faveur des jeunes.



Un Triomphe Sportif et Communautaire

La fête a débuté avec un match de football, où l'ASC Renaissance de Tassète a brillamment battu l'ASC de Thienaba Khabane. Le Maire Thiaw a souligné que, au-delà de la victoire sportive, c'était un triomphe pour toute la jeunesse de Tassète. La commune entière, représentée par toutes ses associations communautaires, était présente pour célébrer cet événement.



Des Investissements pour l'Avenir

Mamadou Thiaw a annoncé la distribution de maillots et de ballons à toutes les associations de la commune, renforçant ainsi son engagement envers les activités sportives et récréatives. Ces initiatives s'inscrivent dans une vision plus large de soutien à la jeunesse, essentielle au développement de Tassète.



Des Infrastructures en Progrès

Le Maire a également évoqué les prochaines améliorations du stade local, notamment l'installation imminente d'un éclairage et d'un revêtement en gazon, financés par un investissement de 50 millions. Ces améliorations sont attendues avec impatience par les jeunes athlètes et sont vues comme un symbole du progrès de la commune.



Un Focus sur l'Emploi et le Bien-Être des Jeunes

Mettant l'accent sur l'importance de l'emploi pour la jeunesse, Thiaw a mentionné que la majorité des jeunes à Tassète travaillent, grâce à la richesse des ressources naturelles de la commune, telles que les terres fertiles et l'eau. Cela a eu un impact positif sur la réduction de l'émigration, offrant des perspectives locales attrayantes pour les jeunes.



Reconnaissance Nationale et Soutien Présidentiel

Dans son discours, le Maire a également rendu hommage au Président Macky Sall, reconnaissant son rôle clé dans le développement de Tassète. Depuis 2012, sous l'égide du président Sall, la commune a bénéficié d'améliorations significatives en termes d'infrastructures, telles que l'électricité, l'eau potable, l'éducation, et les routes. Ces réalisations ont transformé Tassète, autrefois une communauté rurale, en un exemple de progrès rural au Sénégal.



Conclusion : Un Avenir Prometteur

La célébration à Tassète n'est pas seulement un hommage à la jeunesse, mais aussi une reconnaissance des efforts continus pour améliorer leur qualité de vie. Avec un soutien constant au niveau local et national, Tassète se positionne comme un modèle de développement communautaire et de soutien à la jeunesse au Sénégal.