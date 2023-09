Magal Touba 2023: 272 bœufs volés par des bandits après une attaque armée

Trois jours avant le grand Magal de Touba, un convoi de bœufs destiné à cet événement a été attaqué à Taïf, dans le département de Mbacké. Dans la nuit du 29 au 30 août 2023 vers 1h, au moins 15 personnes , armées de machettes et de fusils, ont intercepté les convoyeurs. Ces derniers, pour sauver leurs vies , ont pris la fuite dès que les braqueurs ont tiré des coups de feu. Un des animaux a été tué par balle d’après les convoyeurs. Les voleurs ont emporté 272 bœufs après cette attaque armée. Après cet incident, 71 bœufs ont été retrouvés plus tard. « 30 ont été retrouvés dans la brousse, 37 autres ont été découverts puis mis à la disposition de la gendarmerie de Colobane Saloum. Les éléments du commissariat spécial de Touba ont interpellé trois suspects avec 4 bœufs » renseigne une source . Pour le moment, 201 bœufs restent introuvables. Trois personnes ont été arrêtées pour le moment. Parmi le trio arrêté figure Maodo Ka qui a été accablé par les résultats des réquisitions effectués sur ses deux numéros de téléphone. L’enquête a révélé que ce dernier a émis et reçu plusieurs appels téléphoniques dans la nuit des faits de minuit à 7h du matin. Il est impliqué dans cette affaire. Les trois personnes arrêtées ont été déférées au parquet de Diourbel puis placées sous mandat de dépôt. Les bœufs ont été achetés à Payar situé à Koumpentoum et devaient être immolés lors du grand magal à Touba. Malheureusement , le convoi a été finalement attaqué à une quarantaine de kilomètres de la capitale du mouridisme.