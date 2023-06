Macky Sall invite Russes et Ukrainiens à garder un “couloir de dialogue”devant Poutine

Russes et ukrainiens “doivent garder un couloir de dialogue” tel est le message du président Macky Sall envers Russie et Ukraine, devant Vladimir Poutine.

Faisant partie de la délégation de médiation africaine sur le conflit ukrainien, dans son discours le président Macky pense que “La paix est possible grâce au dialogue”.l’ancien Président en exercice de l’Union africaine a loué les bonnes relations entre la Russie et l’Afrique. “Vous avez toujours été attentif à l’écoute de l’Afrique à chaque fois que nous évoquons nos préoccupations. Cela illustre les bonnes relations russo-africaines qui ont pris leur premier envol avec le premier sommet russo-africain, et qui vont sûrement se consolider avec le deuxième sommet prévu à Saint-Pétersbourg au mois de juillet” témoignage Macky Sall.

Saluant le discours du président Macky,Vladimir Poutine s'est dit "prêt", de son côté, à un "dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix", en saluant "l’approche équilibrée" des dirigeants africains envers la crise ukrainienne.