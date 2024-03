Macky Sall fait ses adieux aux gendarmes lors de l'inauguration de l'état-major de la Maison militaire.

Lors de l'inauguration hier de l'état-major de la Maison militaire, le président Macky Sall a adressé ses adieux aux agents de la Gendarmerie chargés de sa sécurité ainsi que celle de sa famille, en présence du colonel Adama Guèye, Gouverneur du Palais.



« C'est avec satisfaction que je m'adresse à vous, pour exprimer ma fierté et ma gratitude envers votre sens du devoir dans la protection du président de la République et de sa famille, une tâche que vous accomplissez avec honneur et dignité », a-t-il déclaré, cité par Les Échos.



Il a ensuite ajouté : « J'ai assisté à la restructuration et au renforcement de la Maison militaire. J'ai observé l'évolution des effectifs, du matériel, de la logistique et des conditions de travail. Nous ne pouvons jamais en faire assez pour garantir que vous puissiez servir dans les meilleures conditions en tout temps et en tout lieu. Même si je devais quitter mes fonctions, car c'est la nature des institutions. »



En conclusion, il les a encouragés à servir son successeur avec la même dévotion : « Merci encore une fois et bonne continuation dans vos missions à venir. Je vous exhorte à continuer de servir l'État et la République avec le même dévouement, car la Gendarmerie nationale, en particulier la Maison militaire, demeure le dernier rempart de la République. »"