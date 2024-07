Louga : Satisfaction de l'adjoint au gouverneur sur le déroulement sans accroc des épreuves du bac

Sidy Sarr Guèye, adjoint au gouverneur de Louga chargé des Affaires administratives, s'est réjoui du bon déroulement des épreuves du baccalauréat dans la région.



"Tous les aspects cruciaux sont maîtrisés; la sécurité est assurée, le personnel enseignant est totalement mobilisé, et aucun incident majeur n'a été signalé parmi les élèves présents," a-t-il affirmé.



Sidy Sarr Guèye s'est exprimé après avoir visité quatre centres d'examen de l'Inspection d'Éducation et de Formation (IEF) de Louga : le lycée Malick Sall, le lycée Louga, le CEM Massamba Siga Diouf, et l'Institut islamique Al Hanafia. À la fin de sa tournée, il a échangé avec des journalistes.



Il a cependant noté "quelques absences parmi les enseignants", en précisant que "des mesures rapides ont été prises pour garantir leur remplacement et assurer la continuité des examens".



L'adjoint au gouverneur a salué "l'initiative remarquable des mécènes qui fournissent généreusement des repas aux élèves, évitant ainsi à ces derniers de retourner chez eux pour se restaurer, ce qui aurait pu perturber leur concentration".



Il a exprimé sa gratitude envers "tous ceux qui ont contribué à cette organisation exemplaire, permettant ainsi aux élèves de passer leurs examens dans les meilleures conditions".



