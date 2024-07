Louga : Arrestation de Sept Individus Après la Diffusion d’une Vidéo Compromettante de Mineures

Le commissariat central de Louga, situé dans le nord-ouest, a arrêté sept personnes soupçonnées d'être impliquées dans la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, mettant en scène des mineures, des petites filles âgées de six à dix ans, selon une source judiciaire ce jeudi.



"Le 1ᵉʳ juillet 2024, le commissaire central de Louga a été informé de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo virale montrant des mineures, dont certaines filles âgées de six à dix ans," indique un communiqué du parquet près le Tribunal de grande instance (TGI) de Louga transmis à l’APS.



La vidéo incriminée montre des fillettes "vêtues de manière indécente" participant à "un spectacle animé par des batteurs de tam-tam."



Aussitôt informé, le parquet près le Tribunal de grande instance de Louga a ordonné une enquête pour éclaircir les circonstances de ces faits et procéder à l'arrestation de tous les suspects impliqués, précise le communiqué.



Les investigations en cours, menées par le commissaire central de Louga, ont permis d'identifier les enfants concernés et d'arrêter sept individus impliqués dans la diffusion des images et l'organisation du spectacle.



Le parquet souligne que "les faits reprochés, susceptibles d'être qualifiés d'atteinte aux bonnes mœurs par des moyens de communication électronique, d'outrage public à la pudeur et de collecte illicite de données personnelles, sont d'une gravité particulière, notamment en raison de la vulnérabilité des jeunes filles impliquées."



Il appelle à "une application stricte de la loi pour prévenir la répétition de tels actes délictueux et éviter la commission de faits similaires."