Loi d'amnistie générale: Me Aissata Tall Sall rassure les familles des victimes

L'Assemblée nationale a adopté, hier mercredi 6 mars, le projet de loi portant amnistie générale des faits de violences en lien avec la politique, survenus en février 2021 et février 2024. Le projet de loi relatif à l'amnistie a été adopté avec 94 pour, 48 contre et 2 abstention.



A cette occasion, le ministre de la Justice, Me Aissata Tall Sall a abordé la question relative aux indemnisations des familles des victimes. Elle a annoncé, à ce propos, une indemnisation des victimes. "Après l'adoption de ce texte et conformément aux recommandations du Chef de l'Etat, un mécanisme d'indemnisation sera mis en place", a - t -elle indiqué devant les parlementaires.



Et d'ajouter : "Ce texte n'enfreint point l'action de la justice". Ainsi, tous les cas et dossiers y afférents vont être étudiés par une commission installée à l'occasion, nous rapporte notre source.