Litige Foncier Diass-Keur Mousseu: La Légitimité de la SNV Affirmée par les Dossiers de Me Cheikh Amadou Ndiaye

Rédigé le Mardi 2 Avril 2024 à 04:59 | Lu 32 fois Rédigé par Rédaction

Au cœur d’un litige foncier qui a captivé l'attention à Diass-Keur Mousseu, la présentation des dossiers par Me Cheikh Amadou Ndiaye a mis en lumière non seulement la complexité du problème, mais surtout, la légitimité incontestée de la Société Nouvelle Ville (SNV) dans cette affaire. Entre droits contestés et enjeux de développement, la résolution apportée grâce à l'expertise juridique révèle la force de la loi et la justice de la cause de la SNV, ouvrant la voie à une issue équitable et prometteuse pour toutes les parties concernées.