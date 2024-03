Ligue des Champions : Date du Tirage au Sort des Quarts de Finale

Alors que les premiers huitièmes de finale de la Ligue des Champions livrent leurs résultats, des équipes telles que le PSG peuvent déjà envisager les quarts de finale. Mais quand est prévu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions ?



Les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2024 sont dévoilés, avec notamment le Bayern Munich et le PSG, victorieux de leurs huitièmes de finale. Ces deux clubs peuvent maintenant planifier sereinement la suite de la compétition, en attendant les résultats des autres matchs dans les jours à venir. Mais quand se tiendra le tirage au sort décisif pour la suite de la compétition ? Quelle est la date du tirage au sort et des matchs des quarts de finale ?



Le vendredi 15 mars, à midi, heure française, aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions 2024. De plus, le tirage au sort des demi-finales sera également effectué à ce moment-là, avec un peu d'avance.