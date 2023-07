Libération de Birame souleye Diop et El Malick Ndiaye: L’ancien premier ministre Abdoul Mbaye a salué ces décisions

L’ancien premier ministre,Abdoul Mbaye,s’est prononcé sur la libération du président du groupe parlementaire de Yewi Askanwi, Birame souley Diop et El Malick Ndiaye qui a obtenu la liberté provisoire ce mercredi. Abdoul Mbaye pense ces décisions sont des « mesures d’apaisement » . Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et du travail ( Act) appelle tout le monde à éviter « les dérapages et les provocations inutiles », dans un Tweet. « Nous saluons les mesures d’apaisement concernant Birame Soulèye DIOP et El Malick NDIAYE. Le Sénégal en a grandement besoin. Que tous évitent les dérapages et provocations inutiles, étincelles capables de mettre le feu aux poudres en cette période sensible », a écrit M.Mbaye.