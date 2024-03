Les étudiants de l'Université de Thiès cessent les activités pédagogiques

La Conférence des Amicales d'Étudiants (CAE), représentant les étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), exprime son mécontentement face au silence des autorités compétentes concernant l'arrêt des travaux du nouveau campus des "1000 lits" sur le site de la Voie de Contournement Nord (VCN), ainsi que du nouveau restaurant et du service médical. Ces chantiers, jugés prioritaires alors que de nouveaux bacheliers doivent être accueillis, sont au cœur des préoccupations de la CAE.



La CAE demande la reprise immédiate des travaux du chantier des "1000 lits", l'équipement et la livraison du nouveau campus, ainsi que la continuité et l'amélioration du système de transport des étudiants. Face à la lenteur dans la résolution de ces problèmes, les étudiants ont décidé de cesser les activités pédagogiques à partir du vendredi 1er mars 2024.



Toutefois, la CAE reste ouverte au dialogue et réaffirme sa volonté de trouver des solutions concertées pour répondre aux besoins et aux préoccupations des étudiants.