Les États-Unis Submergés par une Invasion de Cigales : Un Événement Sans Précédent depuis Deux Siècles

Rédigé le Mardi 28 Mai 2024 à 18:54 | Lu 32 fois Rédigé par Rédaction

Découvrez l'invasion sans précédent de cigales aux États-Unis, une rencontre avec deux espèces émergeant simultanément après plus de deux siècles. Plongez dans cette symphonie naturelle assourdissante et apprenez-en plus sur ce phénomène spectaculaire et ses implications pour la biodiversité.