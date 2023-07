Le nombre de pays participant au sommet des BRICS ne cesse de croître

Plus de 30 États ont exprimé leur volonté de participer au prochain sommet des BRICS qui pourrait ainsi devenir le plus représentatif de toute l’histoire de l’organisation, selon un média sud-africain.Le sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se déroulera avec la participation de plus de 30 pays, rapporte l’hebdomadaire sud-africain City Press.Selon le média, de nombreux pays ont exprimé leur intention de participer aux travaux du sommet."Cela inclut les pays européens, arabes et africains qui souhaitent faire partie du sommet , car ils considèrent les BRICS comme le bloc à la croissance la plus rapide capable de défier l'Otan."L’Afrique du Sud escompte que la rencontre pourrait générer une croissance économique dans le tourisme et les investissements."[Le Président sud-africain Cyril] Ramaphosa était convaincu que le sommet serait un succès et a appelé la nation à offrir l'hospitalité nécessaire aux nombreux délégués qui arriveraient de diverses parties du continent et du monde", avance l’hebdomadaire.Le sommet des BRICS aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg. Ses organisateurs attendent la présence non seulement des dirigeants du Brésil, d’Inde, de Chine et d’Afrique du Sud, mais aussi de Présidents et de chefs de gouvernement d’autres pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.Vladimir Poutine a décidé d’y participer en visioconférence . La Russie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Cyril Ramaphosa a invité les dirigeants de tous les pays africains. Les organisateurs attendent à Johannesburg les chefs d’État et de gouvernement de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), de la Communauté caribéenne et les membres du Groupe des 77. Sputnik