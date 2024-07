Le ministre El Malick Ndiaye inaugure un atelier pour la révision du référentiel d'homologation des matériaux de construction

Sous l'organisation du Laboratoire National de Référence des Bâtiments et Travaux Publics (LNR-BTP), un atelier crucial a été lancé avec l'objectif de stimuler les échanges et la collaboration entre les industriels, importateurs et maîtres d'ouvrage du secteur de la construction.



**Un atelier déterminant pour garantir la sécurité des infrastructures**



Le ministre El Malick Ndiaye a mis en avant la signification de cet atelier, aligné avec la vision du Jub Jubbal Jubbanti promue par Son Excellence le Président de la République et son gouvernement. Il a souligné que la sécurité des infrastructures est une priorité pour les autorités sénégalaises, surtout face aux 1446 édifices en péril identifiés à travers le pays.



**Le rôle central du LNR-BTP dans la vision présidentielle**



Le ministre a applaudi le rôle crucial du LNR-BTP dans la réalisation de la vision du Président Macky Sall, visant à améliorer l'accès des citoyens à des infrastructures, ouvrages et logements de qualité à des coûts compétitifs. Il a rappelé que la loi n° 2023-12 du 21 juin 2023 attribue au LNR-BTP le droit exclusif de vérifier la qualité et la sécurité des matériaux et produits de construction.



**Un arrêté pour encadrer la procédure d'homologation**



Dans les jours à venir, un arrêté sera signé par M. Ndiaye pour définir les modalités de la procédure d'homologation. Cette décision a pour but d'assurer que les matériaux et produits de construction respectent les normes en vigueur, contribuant ainsi à des infrastructures durables et sécurisées au Sénégal.



**Un engagement solide pour un secteur du BTP de qualité**



L'ouverture de cet atelier et la future publication de l'arrêté sur l'homologation des matériaux de construction reflètent l'engagement fort du gouvernement sénégalais envers un secteur du BTP de haute qualité, respectueux de l'environnement et au service du développement national.



leral