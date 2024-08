Le Sénégal entre dans l'ère spatiale avec le lancement du GAINDÉ SAT-1A

Le GAINDÉ SAT-1A effectuera plusieurs passages quotidiens au-dessus du Sénégal, capturant des images et des données vitales pour des domaines tels que la surveillance du territoire, le renseignement militaire, ainsi que la gestion des ressources hydriques.



Ce satellite représente une avancée significative pour le Sénégal, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités en matière de sécurité nationale et de gestion environnementale.



Sous la direction du Dr. Gayane Faye, une éminente chercheuse dans le domaine spatial au Sénégal, ce projet a pris forme avec succès. Grâce à son leadership et à son expertise, le Sénégal rejoint désormais le cercle restreint des pays capables de déployer des technologies spatiales de pointe.



