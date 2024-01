Le Sénégal , Aly Ngouille Ndiaye et Nous

APPEL

Nous ,citoyens libres , engagés dans le processus de maturation globale de la société sénégalaise, avons opté d’élire Aly Ngouille NDIAYE à la présidence de la République le 25Février prochain.

Notre pays est à la croisée des chemins, pris en marteau entre les menaces sécuritaires et la paupérisation galopante.

Le capharnaüm est tel que l’administration, issue de la volonté de conservation du pouvoir, a décrété un « moratoire » : il s’agit de fermer les yeux sur le principe d’inclusivité electorale. Bafouant toutes les lois de la République, le régime de Macky SALL a mis le Sénégal en péril.

Face à ce sombre tableau, le Mouvement national « Citoyenneté , Action , Responsabilité », CAR- BI, se dresse pour accompagner un homme INTEGRE qui a fait ses preuves au sein de compartiments stratégiques de le gouvernance nationale : les ressources minières, la sécurité - défense , l’agriclture .

L’ombre du jihadisme et la pauvreté couvrent l’Afrique saharienne. Le sénégal ne saurait constituer un hapax à l’intérieur de cet axe du mal, produit de decennies d’agiotage de nos richesses nationales.

L’heure de réagir a sonné.

Partout des jeunes se lèvent, des mouvements se forment pour mettre fin au régime de la gabègie, de la corruption de l’injustice et de l’aliénation.

Notre objectif est de reprendre le volant de nos destinées. Sauver notre pays des griffes du néo -colonialisme et, construire le Sénégal de demain qui sera celui des jeunes générations. Le Sénégal de la sécurité alimentaire, de la garantie sanitaire, de l’emploi et de la dignité.

Aly NGOUILLE NDIAYE , enfant du Djolof historique ,intellectuel organique et produit consensuel de la société sénégalaise est le candidat unique de ce Sénégal là : SENEGAL BI NIEUP BOOK.

L’enjeu est moins de prendre un fauteuil présidentiel, subsidiarisé par des facteurs exogènes , que de faire entendre la voix du Sénégal véritable et , marquer sa détermination à en finir avec l’esclavage et les manipulations.

Notre société en a marre. Le Sénégal, disait l’autre, est fatigué. Il est harassé .

Nous nous engageons pour les reformes constitutionnelles indispensables au rétablissement de la République.

Nous nous engageons pour un environnement propice à l’auto- emploi des jeunes et des femmes.

Nous nous engageons pour construire l’unité africaine, « condition de notre suivie ».

Le Sénégal est fatigué de ses dirigeants politiciens, baroudeurs avides et voraces de biens matériels. Des prédateurs sans moral.

ALY NGOUILLE NDIAYE est le candidat du VOTE INTELLIGENT pour nous libérer des pirhannas décidé à nous mener à la guillotine sociale. L’unité nationale, mise à rude épreuve par des myriades de promesses non tenues , doit être reconstruite.

Nous, jeunes du Sénégal , acteurs et décideurs définitifs du futur de notre peuple, portons sur nos épaules le futur de la Nation.

Avec la coalition « ALY NGOUILLE 2024 » le Sénégal va réapprendre à vivre, à s’épanouir, à être fier mais aussi, à exister dans la dignité.

La coalition au pouvoir tangue, parce qu’elle a perdu son projet et son idéal. Le multiple jeu de Macky SALL, avec un candidat « fausse carte » pour manipuler l’ electorat est connu de tous les jeunes du sénégal porteurs d’un futur meilleur.

Déterminés et soudés, nous gagnerons contre toutes les chapelles extravertis et relais de la puissance néo- coloniale.

VIVE LE SENEGAL

VIVE LA REPUBLIQUE

VOTONS INTELLIGENT POUR LA COALITION ALY NGOUILLE NDIAYE

Thiès le, 27 Décembre 2023