Le Président Faye Défendra la Souveraineté Vaccinale Africaine à Paris

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, participera au Forum Mondial sur la Souveraineté et l’Innovation Vaccinales, prévu ce jeudi à Paris, afin de promouvoir la production de vaccins en Afrique, notamment au Sénégal et en Afrique du Sud, selon le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Dr Ibrahima Sy.



"Le Président Bassirou Diomaye Faye est déterminé à devenir un fervent défenseur de la production de vaccins, en particulier pour des pays comme le Sénégal et l’Afrique du Sud, qui serviront ensuite de fournisseurs pour le reste du continent africain", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec l'APS mardi.



"Le monde a été confronté à plusieurs épidémies, comme Ebola en Afrique et plus récemment la Covid-19, avec un problème majeur : l’accès aux vaccins, surtout pour les pays africains", a-t-il rappelé. Selon lui, il a fallu d'abord couvrir les besoins des pays européens et américains avant de commencer à approvisionner l'Afrique.



Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de changer de paradigme en relançant la production de vaccins sur le continent. "Nous avons compris qu’un changement de paradigme, passant par la relance de la production de vaccins en Afrique, était indispensable", a-t-il précisé.



Le ministre a indiqué que cette rencontre, qui aura lieu le 20 juin à Paris, est organisée sous l'égide du gouvernement français, de l’organisme GAVI, de l'Union africaine (UA) et de divers partenaires techniques et financiers.



Le Forum de Paris est co-organisé par Emmanuel Macron, Président de la République française, et Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie et Président de l'Union africaine.



Ce Forum sera aussi l’occasion de lancer l’Opportunité d’Investissement de Gavi pour la période 2026-2030, visant à soutenir la prochaine campagne de reconstitution des ressources. Cette initiative est une levée de fonds destinée à la vaccination dans les pays à faible revenu durant la sixième période stratégique de Gavi (Gavi 6.0).



Le Forum marquera également le lancement de l’Accélérateur de la Production des Vaccins en Afrique (AVMA), un mécanisme financier innovant développé par Gavi en collaboration étroite avec les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



"L’AVMA jouera un rôle crucial pour atteindre l’ambition du Partenariat pour la Production des Vaccins en Afrique (PAVM) de l'Union africaine, qui prévoit de produire localement, d’ici 2040, au moins 60 % des doses de vaccins nécessaires au continent", a-t-il ajouté.



À Paris, le Président sénégalais effectuera sa première visite officielle en dehors du continent africain.