Le Président Bassirou Diomaye dévoile les plans pour les JOJ Dakar 2026

À Paris, lors du Sommet des Jeux Olympiques du Développement Durable, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a exposé les préparatifs du Sénégal pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Il a souligné trois axes principaux pour l'organisation de cet événement majeur.



Le président a précisé que la préparation des JOJ de Dakar 2026 repose sur une collaboration étroite entre l’État, le Comité International Olympique (CIO) et le Comité National d’Organisation, sous la direction dynamique de Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais.



Il a également insisté sur l’importance de la gestion rigoureuse des finances publiques, en privilégiant la rénovation et l’amélioration des infrastructures existantes plutôt que la construction de nouvelles. En outre, il a mentionné l’importance du suivi renforcé des aspects liés à la sécurité, l’hébergement, les transports, la restauration et la santé.



Le président a exprimé sa gratitude envers le CIO et tous les partenaires soutenant le Sénégal pour cette première édition des JOJ en Afrique. L’événement, qui se tiendra du 31 octobre au 13 novembre 2026, réunira les jeunes athlètes les plus talentueux du monde et se déroulera à Dakar, Diamniadio et Saly. Le slogan officiel du COJOJ pour cet événement est : “L’Afrique accueille, Dakar célèbre”, comme révélé lors de la 142e session du Comité International Olympique.