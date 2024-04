Le Niger recouvre 43 milliards FCFA «détournés et dilapidés par certains compatriotes sans scrupule»

La lutte contre la mauvaise gouvernance économique et financière engagée par le Niger, depuis l’arrivée au pouvoir du Général Abdourahamane Tiani, a permis de recouvrer quelque 43 milliards FCFA à la date du 19 avril 2024, selon l’Agence nigérienne de presse.



«A la date de ce 19 Avril 2024, le montant global des recouvrements se chiffre à 42. 930. 622. 813 FCFA», déclare le Colonel Abdoul Walid Djibo, président de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale (COLDEFF) cité par l’ANP, au sortir d’une audience vendredi avec le président du Niger, le Général Abdourahamane Tiani,

«Cette somme inclut les recouvrements effectués en cash qui s’élèvent à un total de 24. 312. 760. 169 FCFA, et 18. 617. 862. 644 FCFA pour ce qui est des recouvrements en perspectives»’, détaille le président de la COLDEFF

La mission de la COLDEFF «porte essentiellement sur le recouvrement des fonds de l’Etat ayant été détournés et dilapidés par certains compatriotes sans scrupule», rappelle le colonel Abdoul Walid Djibo. AIB