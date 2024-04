Le Mouvement AND applaudit la composition du nouveau gouvernement sénégalais

Le Mouvement national Alliance pour une nouvelle Direction ( AND)dirigé par le Docteur Djibril Sarr se félicite vivement de la composition du nouveau gouvernement rendu public le

week-end dernier.

AND constate que cet attelage institutionnel est riche de femmes et d'hommes de valeur ayant déjà fourni la preuve de leur compétence et de leur engagement inconditionnel pour un Sénégal nouveau résolument tourné vers le développement économico-social et le progrès collectif.

Docteur Sarr et tous les membres du mouvement souhaitent pleins succès au nouveau gouvernement piloté par le Premier ministre Ousmane Sonko sous l'inspiration du Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye.

Ensemble pour aller plus vite et plus loin afin de relever avec panache les nombreux défis liés à la promotion de l'Etat de droit, la sécurité, la souveraineté alimentaire et médicale sans oublier la réduction sensible du coût de la vie et des emplois massifs pour une jeunesse sénégalaise, fer de lance de notre vivre-ensemble.