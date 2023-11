Le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé rend visite à André Guèye, évêque de Thiès

Après les étapes auprès des familles religieuses de Tivaouane, Ndiassane, Pire et Thienaba, le nouveau Gouverneur de la région de Thiès, le nouveau Gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, a effectué, vendredi 24 novembre 2023, une visite de courtoisie auprès de la communauté catholique de ladite région.



Pour sa première visite après sa nomination, le chef de l'exécutif régional a été reçu par l'évêque du diocèse de Thiès, Monseigneur André Guèye, dans sa résidence principale , sise à l'avenue Makhary Gueye. Il était accompagné d'une importante délégation, composée des autorités administratives et d'autres chefs de services.



A cette occasion, le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé a exprimé devant Monseigneur André Guèye et ses collaborateurs les priorités du Comité régional de développement (Crd) de Thiès. "Les défis sont nombreux. J'ai également indiqué que c'est un enjeux lors de ma prise de fonction", explique - t -il.



Poursuivant, il a indiqué qu' il "sollicite des prières pour la réussite de cette mission". Satisfait de la mission du Gouverneur de la région, l'évêque André Guèye de déclarer: "Les chefs religieux contribuent au développement, à l'harmonie, à la stabilité, à la conscience citoyenne des habitants de ce pays". De ce fait, l'évêque du diocèse de Thiès, a magnifié ses bons rapports avec M. Baldé et prié pour la réussite de sa mission dans cette région pleine de potentialités.



La visite s'est terminée par un temps de prières formulées par Monseigneur André Guèye pour son hôte et sa délégation et aussi pour que la paix règne dans la région. Il a aussi reçu un tableau invoquant quelques versés bibliques en guise de cadeau offert par Monseigneur André Guèye. A la fin de cette visite d'échange riche en enseignement, le cortège du Gouverneur s'est dirigé vers Mbour.