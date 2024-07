Le Gouvernement Annonce l'Élaboration de Nombreux Projets de Loi, Décrets et Arrêtés

Les autorités gouvernementales ont prévu de développer 83 projets de loi, 294 projets de décret et 110 projets d’arrêté, dans le cadre des réformes publiques, selon le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 3 juillet.



Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le Premier ministre a exhorté les ministres à garantir l’avancement satisfaisant de l’agenda législatif et réglementaire, qui comprend actuellement l’élaboration de ces nombreux projets. Il a insisté sur l’importance d’élaborer les décrets et arrêtés d’application avant l’examen des projets de loi en Conseil des ministres.



Le Premier ministre a également demandé aux ministres de renforcer les services juridiques de leurs ministères en ressources humaines et en équipements, et de veiller à l'utilisation optimale de l'application mise à disposition par la primature pour renforcer la culture d’évaluation des performances à travers des reportings trimestriels soumis au président de la République.



Concernant la gouvernance des archives et des documents administratifs, les ministres sont invités à mettre en place un dispositif d’archivage pour leurs activités. Il a aussi demandé au ministre de la Fonction publique et au secrétaire général du gouvernement de finaliser rapidement le projet d’arrêté pour créer une équipe pluridisciplinaire chargée de la révision du Programme d’appui à la modernisation de l’administration.



En matière d’électrification rurale, le ministre de l’Énergie est chargé d'accélérer les projets en cours et de renforcer les mesures d’accès des ménages à l’énergie solaire. Le Premier ministre a également souligné la nécessité de réaliser rapidement un pipeline de gaz entre Saint-Louis et Dakar pour l'exploitation du gisement Grand Tortue Ahmeyim, et d'assurer un approvisionnement adéquat en électricité durant les périodes de forte consommation.



Enfin, concernant la réoccupation progressive du building administratif Mamadou-Dia, des développements dans la gestion du contrat de remise en état ont été présentés.